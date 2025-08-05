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10:50, 5 августа 2025Россия

Российская школьница забеременела от майора полиции. Он спешно ушел на СВО после начала расследования

Альшевских: В Алапаевске 15-летняя школьница забеременела от майора полиции
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В Алапаевске Свердловской области 15-летняя школьница забеременела от майора полиции, подрабатывавшего таксистом.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело, но он спешно ушел на спецоперацию. При этом защита подростка считает, что следствие начало расследование по более мягкой, чем следовало, статье.

Дело в отношении полицейского возбудили лишь со второй попытки

Об истории стало известно в июле. Депутат Госдумы Андрей Альшевских пересказал слова адвоката матери школьницы — по его данным, майор полиции полгода совращал несовершеннолетнюю. Ural Mash со ссылкой на юриста Сергея Самкова добавлял, что 39-летний начальник экспертно-криминалистической группы, у которого есть жена и дети, познакомился с подростком, когда подрабатывал таксистом. «Обещал развестись с женой и забрать школьницу себе. Слился, когда она забеременела», — отметили в публикации. Альшевских добавил, что срок беременности уже достаточно большой. С его слов, они встречались неоднократно, а позднее майор просил подростка соврать и удалить переписку.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Изначально в полиции возбуждать уголовное дело отказались. «Семья пыталась привлечь сотрудника ОВД к ответственности на местном уровне, но столкнулась с круговой порукой», — указывает депутат. Но позднее защита добилась-таки начала расследования, это подтвердил Альшевских. В пресс-службе УМВД по Свердловской области добавили, что полицейского отстранили и должны были уволить.

Обвиняемый ушел на СВО, воспользовавшись мягкой статьей

Теперь же депутат сообщил, что обвиняемый полицейский после возбуждения дела не стал дожидаться завершения предварительного следствия и спешно отправился на СВО.

Дело в отношении него возбудили по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Оно относится к преступлениям средней тяжести и позволяет заключить контракт с Минобороны.

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Однако представитель семьи школьницы считает, что местные следователи проигнорировали факт изнасилования, применив более мягкую статью, чем следовало. Если бы дело расследовали именно по статье об изнасиловании, майор не смог бы уехать на СВО.

Сбивших школьницу и спрятавших ее тело российских полицейских отпустили в зале суда

В июне в Новосибирске суд вынес решение в отношении двух бывших полицейских — Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея, — сбивших в 2010 году школьницу. Тогда Кудрявцев сбил 15-летнюю жительницу села Яркуль. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Напарник Кудрявцева о произошедшем сообщать не стал, а помог скрыть следы преступления и спрятать тело.

В 2023 году расследование возобновили и задержали трех подозреваемых: Кудрявцева и Бартоломея, а также начальника участковых ПДН Александра Кунца, который, как полагают следователи, помог скрыть следы преступления. В 2024 году суд начал рассмотрение дела. Кудрявцеву назначили три года колонии-поселения. Но от наказания обоих полицейских освободили в связи с истечением срока давности.

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