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13:28, 5 августа 2025Интернет и СМИ

Симоньян предрекла тюрьму причастным к приговору Гуцул

Симоньян заявила, что все, кто приложил руку к приговору Гуцул, сядут в тюрьму
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала приговор главе Гагаузской автономии (Гагаузии) Евгении Гуцул. В своем Telegram-канале она предрекла всем причастным к ее приговору тюремное заключение.

«Все, кто приложил руку к расправе над Гуцул, сядут. Как минимум. Вот увидите», — написала российский медиаменеджер.

Ранее приговор Гуцул прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля назвал произошедшее образцом политически мотивированного решения. Он добавил, что Москва видит, как жителей Молдавии лишают возможности голосовать за тех, кого они хотели бы видеть у власти.

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5 августа суд в Кишиневе приговорил Гуцул к семи годам исправительной колонии. Прокуроры в Молдавии требовали арестовать политика за незаконные финансовые операции с запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет. Сама Гуцул утверждала, что уголовное дело против нее завели за призывы восстановить отношения с Москвой.

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