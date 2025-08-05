Спецпосланник Трампа встретится с российским руководством 6 августа

Reuters: Уиткофф встретится с российским руководством 6 августа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с российским руководством в среду, 6 августа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Уиткофф будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России», — говорится в материале.

Агентство отметило, что Вашингтон не привел деталей графика спецпосланника Трампа.

Ранее Трамп заявлял, что Уиткофф может посетить Россию 6 или 7 августа. Предположительно, в ходе своего визита спецпосланник президента США попытается убедить российского лидера Владимира Путина согласиться на прекращение огня на Украине.

Вечером 5 августа стало известно, что воздушное судно, на борту которого, вероятно, находится спецпосланник, вылетело из США.

