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23:42, 5 августа 2025Мир

Спецпосланник Трампа встретится с российским руководством 6 августа

Reuters: Уиткофф встретится с российским руководством 6 августа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф. Фото: Globallookpress.com

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с российским руководством в среду, 6 августа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Уиткофф будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России», — говорится в материале.

Агентство отметило, что Вашингтон не привел деталей графика спецпосланника Трампа.

Ранее Трамп заявлял, что Уиткофф может посетить Россию 6 или 7 августа. Предположительно, в ходе своего визита спецпосланник президента США попытается убедить российского лидера Владимира Путина согласиться на прекращение огня на Украине.

Вечером 5 августа стало известно, что воздушное судно, на борту которого, вероятно, находится спецпосланник, вылетело из США.

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