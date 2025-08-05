В угрозах Трампа Москве усмотрели неожиданный риск для США

FP: Угрозы Трампа России могут ослабить влияние США в Арктике

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении России могут стать причиной, по которой влияние США в Арктике станет меньше. Неожиданный риск для Соединенных Штатов усмотрело издание Foreign Policy.

Издание подчеркнуло, что ультиматум американского президента свидетельствует о том, что готовность Вашингтона противостоять Москве усилилась. Однако такая позиция несет в себе значительные риски, в том числе вероятность США потерять геополитическое влияние в Арктическом регионе.

FP назвало Арктику ареной ожесточенной конкуренции за нефть, газ и контроль выходов к морям. В материале уточнили, что в последнее время Россия укрепила свои позиции в регионе. Кроме того, на влияние в Арктике также стал претендовать Китай, подчеркивает издание. «Политика США, направленная на дальнейшую или даже полную изоляцию России, потенциально может ускорить развитие российско-китайского влияния в Арктике, подорвать баланс сил на ключевых арктических маршрутах и создать угрозу северным союзникам», — отмечается в материале.

Чтобы сохранить влияние в регионе, подчеркнуло FP, США необходимо придерживаться стратегии сотрудничества с Россией, а не вступать с ней в конфронтацию.

14 июля Трамп заявил, что введет в отношении России пошлины в 100 процентов, если российско-украинский конфликт не завершится через 50 дней. Позднее он сократил этот срок до 10-12 дней.