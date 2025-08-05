Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:18, 5 августа 2025Интернет и СМИ

В угрозах Трампа Москве усмотрели неожиданный риск для США

FP: Угрозы Трампа России могут ослабить влияние США в Арктике
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении России могут стать причиной, по которой влияние США в Арктике станет меньше. Неожиданный риск для Соединенных Штатов усмотрело издание Foreign Policy.

Издание подчеркнуло, что ультиматум американского президента свидетельствует о том, что готовность Вашингтона противостоять Москве усилилась. Однако такая позиция несет в себе значительные риски, в том числе вероятность США потерять геополитическое влияние в Арктическом регионе.

FP назвало Арктику ареной ожесточенной конкуренции за нефть, газ и контроль выходов к морям. В материале уточнили, что в последнее время Россия укрепила свои позиции в регионе. Кроме того, на влияние в Арктике также стал претендовать Китай, подчеркивает издание. «Политика США, направленная на дальнейшую или даже полную изоляцию России, потенциально может ускорить развитие российско-китайского влияния в Арктике, подорвать баланс сил на ключевых арктических маршрутах и создать угрозу северным союзникам», — отмечается в материале.

Материалы по теме:
«Готовится более серьезный удар». Почему Трамп изменил позицию по Украине и по какому сценарию пойдет завершение конфликта?
«Готовится более серьезный удар». Почему Трамп изменил позицию по Украине и по какому сценарию пойдет завершение конфликта?
4 августа 2025
«Он верит в победу России». На Западе обсуждают возможную реакцию Путина на ультиматум Трампа. Что об этом известно?
«Он верит в победу России». На Западе обсуждают возможную реакцию Путина на ультиматум Трампа. Что об этом известно?
Сегодня

Чтобы сохранить влияние в регионе, подчеркнуло FP, США необходимо придерживаться стратегии сотрудничества с Россией, а не вступать с ней в конфронтацию.

14 июля Трамп заявил, что введет в отношении России пошлины в 100 процентов, если российско-украинский конфликт не завершится через 50 дней. Позднее он сократил этот срок до 10-12 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о продуктивном разговоре с Трампом. Киев готовит «одну из самых сильных» сделок

    «Я, конечно, русофоб». Невзоров в интервью Дудю сравнил русских с червями и сектантами. Что еще он сказал?

    Советник премьера Индии прибыл в Москву

    Уродливую порно-русалочку призвали убрать из европейской столицы

    Врач предупредила о неочевидных симптомах сердечной недостаточности

    На берег Анапы выбросило таинственный образ Богородицы

    Знаменитая кошка-уголовница окотилась

    Спасатели МЧС вытащили корову из колодца в Беслане

    Российские дачники создали кабачковый бартер

    Раскрыто число отправившихся на СВО священников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости