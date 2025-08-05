Ярославца оштрафовали за попытку дотронуться до Кубка Гагарина

Ярославца оштрафовали на 1000 рублей за попытку дотронуться до Кубка Гагарина

Ярославца наказали за попытку дотронуться до Кубка Гагарина на праздничном концерте в честь чемпионства «Локомотива». Об этом сообщается на странице Красноперекопского районного суда города Ярославля во «ВКонтакте».

В суде рассказали, что правонарушитель без билета прошел в партер и пытался проникнуть в ВИП-зону с целью дотронуться до награды. Затем он был принудительно остановлен сотрудниками полиции и выведен из партера.

«Своими действиями он нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу, то есть совершил мелкое хулиганство», — говорится в заявлении. Правонарушителю назначили административный штраф в размере 1000 рублей.

Празднование победы «Локомотива» прошло в Ярославле 3 августа. При этом команда не позвала на мероприятие приведший ее к победе тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным.

21 мая «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В решающем матче ярославцы обыграли «Трактор» в овертайме со счетом 2:1. «Локомотив» забрал серию в пяти матчах — 4:1.