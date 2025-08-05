Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амкал
Сегодня
18:00 (Мск)
Квант
Fonbet Кубок России|1/256 финала
Фейеноорд
Завтра
22:00 (Мск)
Фенербахче
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шкендия
Сегодня
21:00 (Мск)
Карабах
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Кайрат
Завтра
18:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
14:58, 5 августа 2025Спорт

Ярославца оштрафовали за попытку дотронуться до Кубка Гагарина

Ярославца оштрафовали на 1000 рублей за попытку дотронуться до Кубка Гагарина
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Ярославца наказали за попытку дотронуться до Кубка Гагарина на праздничном концерте в честь чемпионства «Локомотива». Об этом сообщается на странице Красноперекопского районного суда города Ярославля во «ВКонтакте».

В суде рассказали, что правонарушитель без билета прошел в партер и пытался проникнуть в ВИП-зону с целью дотронуться до награды. Затем он был принудительно остановлен сотрудниками полиции и выведен из партера.

«Своими действиями он нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу, то есть совершил мелкое хулиганство», — говорится в заявлении. Правонарушителю назначили административный штраф в размере 1000 рублей.

Празднование победы «Локомотива» прошло в Ярославле 3 августа. При этом команда не позвала на мероприятие приведший ее к победе тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным.

21 мая «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В решающем матче ярославцы обыграли «Трактор» в овертайме со счетом 2:1. «Локомотив» забрал серию в пяти матчах — 4:1.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум Трампа

    Раскрыт новый посредник в переговорах России и США

    В США назвали причину снятия Россией моратория на РСМД

    Серийный тренер-педофил из Подмосковья получил многолетний срок

    Подмосковные Подлипки подмыло

    В Госдуме назвали абсурдной идею ввести порядок воспитания детей после развода родителей

    Мерц жестко поговорил с Нетаньяху

    Жара ударила по французским атомным станциям и ценам на электричество

    Азербайджанский министр увидел значительные перспективы расширения сотрудничества с США

    Перечислены ключевые модные тренды осени 2025 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости