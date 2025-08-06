Известный препарат снизил риск преждевременной смерти и деменции

DMS: Метформин не только лечит диабет 2 типа, но и снижает риск деменции

Метформин, давно применяющийся для лечения диабета 2 типа, оказался связан с более низким риском деменции и преждевременной смерти. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского университета Тайбэя, опубликовавшие результаты в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism.

Анализ охватил данные более чем 450 тысяч взрослых людей с избыточным весом и ожирением. Те, кто принимал метформин, реже сталкивались как с когнитивными нарушениями, так и с летальным исходом. Риск деменции у них был ниже на 8–12 процентов, а риск смерти — на 26–28 процентов.

Эффект сохранялся во всех весовых категориях — от умеренного до тяжелого ожирения. Ученые подчеркивают, что точные механизмы действия пока неясны, и необходимы дальнейшие исследования. Тем не менее полученные данные поддерживают идею, что метформин может быть полезен не только при диабете, но и в профилактике возрастных заболеваний.

В июле стало известно, что физическая активность снижает риск смерти, но роль именно темпа ходьбы изучалась мало. Даже короткие быстрые прогулки дают больший эффект для продления жизни, чем длительная медленная ходьба.