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00:15, 7 августа 2025Наука и техника

Известный препарат снизил риск преждевременной смерти и деменции

DMS: Метформин не только лечит диабет 2 типа, но и снижает риск деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Метформин, давно применяющийся для лечения диабета 2 типа, оказался связан с более низким риском деменции и преждевременной смерти. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского университета Тайбэя, опубликовавшие результаты в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism.

Анализ охватил данные более чем 450 тысяч взрослых людей с избыточным весом и ожирением. Те, кто принимал метформин, реже сталкивались как с когнитивными нарушениями, так и с летальным исходом. Риск деменции у них был ниже на 8–12 процентов, а риск смерти — на 26–28 процентов.

Эффект сохранялся во всех весовых категориях — от умеренного до тяжелого ожирения. Ученые подчеркивают, что точные механизмы действия пока неясны, и необходимы дальнейшие исследования. Тем не менее полученные данные поддерживают идею, что метформин может быть полезен не только при диабете, но и в профилактике возрастных заболеваний.

В июле стало известно, что физическая активность снижает риск смерти, но роль именно темпа ходьбы изучалась мало. Даже короткие быстрые прогулки дают больший эффект для продления жизни, чем длительная медленная ходьба.

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