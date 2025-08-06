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00:19, 7 августа 2025Бывший СССР

На украинском рынке нашли снаряды в холодильнике

Страна.ua: В холодильнике на рынке Киева обнаружили снаряды
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Киеве на рынке Виноградаря в холодильнике обнаружили снаряды. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным информации местных пабликов, улица перекрыта, правоохранители никого не подпускают.

Ранее 10-летний мальчик бросил в вагоне киевского метро предмет, похожий на мину. Им оказался фильтр от противогаза. Полицейские составили административный протокол на мать мальчика, а с ним самим провели профилактическую беседу.

В 2023 году житель многоэтажки в Южно-Сахалинске поднялся на чердак, чтобы проверить результаты ремонта кровли, и заметил там подозрительный предмет. После прибытия полиции на месте были обнаружены 14 противопехотных мин «Лепесток». Позднее выяснилось, что это учебные противопехотные фугасные мины ПФМ-1. Их изъяли, а граждан вернули в квартиры.

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