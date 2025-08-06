Названы участвовавшие в разговоре Трампа и Зеленского европейские лидеры

AFP: В разговоре Трампа и Зеленского участвовали Мерц, Стармер, Рютте и Стубб

В телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского принял участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об этом сообщает агентство France Press (AFP) со ссылкой на источник в Киеве.

По информации агентства, к беседе Зеленского и Трампа также присоединились премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее стало известно, что американский лидер созвонился с украинским коллегой после переговоров своего спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись в Кремле в среду, 6 августа.