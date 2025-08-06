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11:46, 6 августа 2025Экономика

В Индии не стали снижать ключевую ставку вопреки опасениям из-за пошлин Трампа

ЦБ Индии остановил первый за пять лет цикл снижения ключевой ставки
Дмитрий Воронин
СюжетПошлины США

Фото: Rajanish Kakade / AP

Центробанк Индии остановил первый за пять лет цикл снижения ключевой ставки, оставив ее на уровне 5,5 процента. Об этом сообщается на сайте регулятора. По словам его главы Санджая Малхотры, оценив текущие события и перспективы, комитет по денежно-кредитной политике единогласно проголосовал за соответствующее решение.

В начале февраля индийский ЦБ после долгого перерыва снизил ставку с 6,5 процента на 0,25 процентных пункта и затем сокращал ее еще дважды.

Сегодняшнее решение в целом является ожидаемым. За него, в частности, высказывались 44 из 57 опрошенных Reuters экономистов. При этом в материале агентства отмечалось, что вероятность нового снижения ставки выросла после введения президентом США Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на импорт из страны, усиливших опасения за экономический рост.

Также Трамп грозит новыми тарифами за то, что Индия покупает российскую нефть. На фоне связанной с этим нервозной обстановки премьер-министр Нарендра Моди призвал граждан покупать местные товары, указав на важность защиты экономических интересов страны в условиях неопределенности мировой экономической ситуации.

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