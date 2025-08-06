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18:44, 6 августа 2025Экономика

Во Франции разбушевался крупнейший за 20 лет пожар

Le Parisien: Пожар во Франции оказался крупнейшим за 20 лет
Александра Качан (Редактор)

Фото: @SAkhenat via X / Reuters

Лесной пожар в департаменте Од на юге Франции оказался крупнейшим в республике почти за 20 лет. Об этом пишет газета Le Parisien со ссылкой на данные Государственного реестра лесных пожаров.

Прежде самым крупным пожаром в стране за последнее время считался лесной пожар 2022 года, который сжег 12,6 гектара в департаменте Жиронда. Теперь огонь охватил более 14 тысяч гектаров.

Пожар в департаменте Од начался во вторник, 5 августа. В среду стало известно о первом погибшем, еще один человек пропал без вести, а девять человек, включая семерых пожарных, получили травмы. К настоящему моменту около 2,5 тысячи домохозяйств остаются без электричества. С огнем борются 2000 сотрудников противопожарной службы, в департаменте наивысший уровень угрозы.

Ранее в Иркутском округе из-за удара молнии вспыхнули три пожара.

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