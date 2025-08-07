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01:13, 7 августа 2025Мир

Рубио оценил встречу Путина и Уиткоффа

Рубио: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивной, но впереди еще много работы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Прошедшая встреча российского президента Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа была продуктивной. Такое мнение выразил в интервью Fox News американский государственный секретарь Марко Рубио.

Однако, как уточнил чиновник, для процесса урегулирования конфликта на Украине впереди еще многое нужно сделать. Впрочем, теперь Вашингтон лучше понимает условия Москвы, поэтому стороны приблизились к завершению конфликта.

Рубио в рамках общения с журналистами заявил, что впервые со дня инаугурации президента США Дональда Трампа появилась конкретика в том, чего Россия может потребовать для завершения конфликта, отметив, что все хотят его скорейшего финализирования. В ближайшие дни Вашингтон начнет переговоры с Европой и Украиной, чтобы достичь прогресса в сближении позиций.

Помимо этого, Рубио высказался об условиях России для завершения конфликта на Украине. По его словам, Америка рассчитывает на уступки как со стороны Москвы, так и со стороны Киева.

6 августа российский лидер Владимир Путин встретился с Уиткоффом. Они затронули украинский конфликт и перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Вскоре выяснилось, что Трамп планирует сам встретиться с Путиным на следующей неделе.

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