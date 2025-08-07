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02:09, 7 августа 2025Мир

Власти Италии решили включить мост на Сицилию в военные расходы НАТО

FT: Италия засчитает строительство моста на Сицилию как расход на оборону НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Италия одобрила проект стоимостью более 13 миллиардов евро на строительство моста, который соединит материковую часть страны с островом Сицилия через Мессинский пролив. По данным Financial Times (FT), итальянские власти намерены засчитать строительство сооружения как расход на оборону НАТО.

В Риме отмечают, что объкет является ключевым для национальной безопасности. По словам премьер-министра Италии Джорджи Мелони, мост будет играть одну из ключевых ролей в обороне и безопасности страны. Ожидается, что через него будут перенаправляться оружие и Вооруженные силы Италии и других союзников по Североатлантическому альянсу.

Ранее лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. В том числе союзники по альянсу обязуются ежегодно инвестировать в расходы, связанные с обороной и безопасностью.

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