Власти Италии решили включить мост на Сицилию в военные расходы НАТО

FT: Италия засчитает строительство моста на Сицилию как расход на оборону НАТО

Италия одобрила проект стоимостью более 13 миллиардов евро на строительство моста, который соединит материковую часть страны с островом Сицилия через Мессинский пролив. По данным Financial Times (FT), итальянские власти намерены засчитать строительство сооружения как расход на оборону НАТО.

В Риме отмечают, что объкет является ключевым для национальной безопасности. По словам премьер-министра Италии Джорджи Мелони, мост будет играть одну из ключевых ролей в обороне и безопасности страны. Ожидается, что через него будут перенаправляться оружие и Вооруженные силы Италии и других союзников по Североатлантическому альянсу.

Ранее лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. В том числе союзники по альянсу обязуются ежегодно инвестировать в расходы, связанные с обороной и безопасностью.