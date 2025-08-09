Журова прокомментировала планы Байдена выгнать Овечкина из НХЛ

Депутат Журова назвала планы Байдена выгнать Овечкина из НХЛ политическим шагом

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала планы администрации бывшего президента США Джо Байдена выгнать из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина и других россиян. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова назвала подобную меру чисто политическим шагом. «К счастью, у них хватило мудрости не переходить к таким действиям», — заявила она.

Ранее стало известно, что желание выслать россиян из НХЛ рассматривались для оказания давления на Москву и рассматривались перед обменом заключенными, во время которого в Соединенные Штаты в августе 2024 года вернулись журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан.

Овечкин в этом сезоне побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он установил его 6 апреля, забив 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Прежде рекордсменом являлся канадский хоккеист Уэйн Гретцки.