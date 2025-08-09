Стало известно о планах администрации Байдена выгнать из НХЛ Овечкина и других россиян

Администрация бывшего президента США Джо Байдена планировала выгнать из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и других россиян. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Стало известно, что подобные меры рассматривались для оказания давления на Москву и рассматривались перед обменом заключенными, во время которого в Соединенные Штаты в августе 2024 года вернулись журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан «рассматривал возможность наказать (президента России Владимира) Путина, выдворив российских хоккеистов, выступающих в Америке, включая Александра Овечкина, преследовавшего рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб», отмечает издание. Однако потом американская администрация отказалась от этой идеи.

Ранее Овечкин оценил отношение к российским хоккеистам за рубежом. Спортсмен заявил, что к отечественным хоккеистам относятся нормально. При этом он обратил внимание на то, что российские спортсмены не допущены ко многим международным соревнованиям, и выразил надежду, что ситуация вскоре изменится.