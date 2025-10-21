Путешествия
Пропавшую в горах Башкирии россиянку нашли

Пропавшую в горах Башкирии россиянку Захарову нашли спустя три ночи
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Tokmakova Maria / Wikimedia

Пропавшую в горах Башкирии россиянку Полину Захарову нашли спустя три ночи. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

42-летнюю женщину обнаружили у подножия горы Синяк, в четырех километрах от вершины горы Большой Иремель. В настоящее время ей оказывают медицинскую помощь, после чего должны доставить в больницу.

По данным Telegram-канала Shot, перед восхождением россиянка в чате альпинистов поделилась, что покорила соседний хребет Зигальга, высота которого 1,4 тысячи метров. Во время похода погода испортилась, и путь до вершины составил 6,5 часа. Также группе в тот раз понадобились фонари для спуска из-за густого тумана и облачности.

О пропаже Захаровой в горах Башкирии стало известно 20 октября. Уточнялось, что она отправилась в поход на Большой Иремель в составе группы 18 октября, но отстала и не вернулась в лагерь вместе с остальными.

