Россиянка отправилась в поход на Большой Иремель в Башкирии и пропала

Россиянка без снаряжения и припасов пропала в горах Башкирии, ее ищут уже трое суток. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что 42-летняя Полина Захарова отправилась в поход на Большой Иремель в составе группы 18 октября. Во время восхождения она отстала и не вернулась в лагерь к назначенному времени. С того дня продолжаются ее поиски.

Известно, что для Захаровой это не первое восхождение на Иремель, высота которого более 1500 метров. Также путешественница умеет ориентироваться на местности. Однако ей могли помешать туманная погода и плохая видимость. Сообщается, что Захарова хотела запечатлеть себя на вершине на камеру, чтобы подать заявку на звание «Уральский барс».

Исчезновение туристки заметили поздно, к ее поискам привлекли спасателей, егерей, туристов, двух человек из группы, в составе которой поднималась Захарова. Также на месте работают кинологи и волонтеры. С собой у россиянки нет пропитания и воды, все осталось в лагере.

