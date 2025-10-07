Женщина отправилась в одиночный поход и бесследно исчезла на популярном маршруте

SFGate: Путешественница исчезла на тропе Бодега-Хед у побережья в США

Путешественница бесследно исчезла на популярном у туристов маршруте в США. Об этом сообщило издание SFGate.

По данным источника, 47-летняя жительница Сан-Франциско Саншайн Борхас отправилась в одиночный поход по тропе Бодега-Хед протяженностью 3,2 километра вдоль побережья округа Сонома. Семья туристки сообщила о ее исчезновении около полуночи 2 октября. С тех пор Борхас числится пропавшей без вести.

Шериф Сонома отчитался, что на поиски женщины были направлены береговая охрана, кинологи, беспилотники, морские катера и вертолет. Попытки отыскать пропавшую до сих пор не увенчались успехом. Расследование передано в полицейское управление города Санта-Розы, штат Калифорния.

