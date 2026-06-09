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00:23, 10 июня 2026Спорт

«Атлетико» отказался продавать «Реалу» футболиста за 150 миллионов евро

«Атлетико» отказался продавать «Реалу» Хулиана Альвареса за 150 миллионов евро
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marcelo Del Pozo / Reuters

Мадридский «Атлетико» отказался продавать «Реалу» нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса. Об этом сообщается на сайте сливочных.

В мадридском клубе заявили, что предложили «матрасникам» 150 миллионов евро. «Изучив и проанализировав предложение, "Атлетико" выразил благодарность и отклонил его, сославшись на пункт о выкупе игрока», — отметили в «Реале».

26-летний Альварес выступает за «Атлетико» с 2024 года, в минувшем сезоне он забил 20 мячей и сделал семь передач в 49 матчах во всез турнирах. В его контракте с мадридцами прописана сумма отступных в размере 500 миллионов евро.

Ранее «Реал» объявил об уходе Альваро Арбелоа с поста главного тренера. Сменить его должен Жозе Моуринью.

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