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Забота о себе
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21:01, 9 июня 2026Забота о себе

Беспокойным людям подсказали способ избавиться от навязчивых мыслей и быстро уснуть

Врач Амир Хан: Метод когнитивного перемешивания поможет успокоить мозг и быстро уснуть
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Амир Хан подсказал способ успокоить мозг перед сном и быстро уснуть. Его совет приводит Daily Mirror.

По словам специалиста, проблемы со сном хотя бы раз в жизни возникают примерно у каждого третьего человека. Когда в голове постоянно крутятся мысли о работе, деньгах или повседневных делах, мозг остается в состоянии повышенной активности и воспринимает ситуацию как небезопасную для отдыха.

По мнению врача, избавиться от навязчивых мыслей беспокойным людям поможет метод когнитивного перемешивания. Его суть заключается в том, чтобы выбрать нейтральное слово, а затем по очереди вспоминать слова на каждую его букву, одновременно представляя соответствующие образы.

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Специалист пояснил, что такой прием помогает отвлечься от тревожных размышлений и переключить мозг в режим засыпания. Если после одного слова уснуть не удалось, можно выбрать другое и повторить упражнение. При этом врач напомнил, что при длительных или серьезных нарушениях сна стоит обратиться за консультацией к специалисту.

Ранее нейрофизиолог Фади Халлал заявил, что не существует оптимальной позы для сна. По его словам, сон на левом боку считается наиболее комфортным, но такое положение тела во сне подходит не всем.

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