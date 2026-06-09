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18:49, 9 июня 2026Путешествия

Буйный пассажир схватил стюардессу за грудь и бросился в кабину пилотов

PYOK: Пассажир SWISS схватил стюардессу за грудь и лишился свободы на 10 месяцев
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Буйный мужчина устроил дебош в самолете авиакомпании SWISS во время рейса из США в Швейцарию и лишился свободы на 10 месяцев. Об этом сообщает PYOK.

По данным источника, инцидент произошел в аэропорту Ньюарка еще в 2024 году, однако судебное решение по делу огласили недавно. Гражданин Бельгии Ян Даенинк был одним из 236 пассажиров на борту Airbus A330. Во время взлета он проигнорировал инструкции экипажа, встал с кресла и схватил стюардессу за грудь, затем начал трясти женщину и кричать ей в лицо.

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Когда пострадавшая вырвалась, бельгиец бросился к кабине пилотов и попытался ворваться внутрь. Ему помешала коллега бортпроводницы, но путешественник избил ее: повалил на пол и принялся пинать по животу и лицу. Дебошира оттащили от жертвы члены экипажа. Однако он продолжал вести себя агрессивно: неоднократно пытался укусить заступников и угрожал им расправой.

По прибытии в авиагавань назначения Даенинка арестовали, а избитую стюардессу госпитализировали. Помимо отбывания срока в колонии, мужчину обязали выплатить компенсацию на сумму 73 тысячи долларов (5,2 миллиона рублей), ему также назначен год условного срока.

Ранее пассажир Frontier Airlines пытался открыть дверь самолета, начал душить бортпроводника и попал на видео. Инцидент произошел на рейсе из Сан-Хуана, Пуэрто-Рико, в Чикаго.

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