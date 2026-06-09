TWZ: Истребитель шестого поколения F-47 заметили на нашивке

Изображение прототипа перспективного американского истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), заметили на нашивке Управления системами F-47. Об этом пишет TWZ.

По данным издания, элементы F-47 можно увидеть внутри изображения жар-птицы. Похожий по форме самолет, как уверяет TWZ, недавно заметили в неб над «Зоной 51» — секретной испытательной базой Военно-воздушных сил (ВВС) США в Неваде. «Это также совпадает с тем, что мы можем предположить, исходя из опубликованных концептуальных рендеров F-47», — говорится в публикации.

В мае 2025-го издание Defense News сообщило, что ВВС США планируют увеличить дальность полета перспективного истребителя шестого поколения F-47.

В марте того же года издание The Aviationist рассказало, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил победителем на контракт на разработку истребителя шестого поколения в рамках программы NGAD для ВВС США американскую аэрокосмическую компанию Boeing, работающую над самолетом F-47.