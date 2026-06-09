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18:28, 9 июня 2026Спорт

Немецкий политик поздравила Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»

Немецкий политик Алиса Вайдель поздравила Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Xavier Galiana / Pool via Reuters

Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в своем аккаунте в соцсети X поздравила российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»-2026.

Политик подчеркнула, что спортсменке всего 19 лет. «К сожалению, она была лишена традиционного чествования. Спорт должен быть аполитичен, а основное внимание следует уделять достижениям спортсменов», — заявила Вайдель.

6 июня Андреева одержала победу на «Ролан Гаррос». В финале российская спортсменка одержала победу над польской теннисисткой Майей Хвалиньской со счетом 6:3, 6:2.

Андреева впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2024 году она стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже.

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