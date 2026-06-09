Женщинам назвали неочевидную причину набора веса в области живота

Врач Хан: Набор веса в области живота связан с приближением менопаузы

Набор веса в области живота часто связан с приближением менопаузы, считает врач общей практики Амир Хан. Неочевидную причину потери талии он назвал в беседе с Daily Mirror.

По словам специалиста, до менопаузы жировая ткань у женщин чаще откладывается в области бедер, ягодиц и ног, что считается нормальным и полезным для здоровья. Однако с возрастом меняется уровень гормонов и, как следствие распределение жира происходит по-другому. Из-за этого лишний вес начинает чаще накапливаться в районе талии и верхней части тела.

Амир Хан подчеркнул, что такие изменения являются естественной частью жизни. «Это нормально, естественно и является частью того, что значит быть взрослой женщиной», — отметил врач. Он добавил, что увеличение массы тела во время перименопаузы и менопаузы встречается довольно часто.

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