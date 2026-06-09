40-летняя звезда «Папиных дочек» перестала скрывать беременность

Беременную звезду «Папиных дочек» Карпович заметили в аэропорту в бейсболке с надписью Mom

Российская актриса Мирослава Карпович, известная по роли Маши в сериале «Папины дочки», перестала скрывать беременность. Кадры публикует Super.

Папарацци заметили в аэропорту 40-летнюю звезду с молодым мужем, 29-летним предпринимателем Евгением Рагулиным. При этом пара надела бейсболки с надписями Mom и Dad, намекая на их новый статус будущих родителей.

Известно, что супруги улетали в свадебное путешествие на Мальдивы. Молодожены зарегистрировались на рейс до Мале.

4 июня сообщалось, что Карпович забеременела. В сети появились ее снимки с округлившимся животом.

Позже актриса Елизавета Арзамасова поздравила с беременностью Мирославу Карпович.