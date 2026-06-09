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20:03, 9 июня 2026Ценности

40-летняя звезда «Папиных дочек» перестала скрывать беременность

Беременную звезду «Папиных дочек» Карпович заметили в аэропорту в бейсболке с надписью Mom
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @m1r0slava_karpovich

Российская актриса Мирослава Карпович, известная по роли Маши в сериале «Папины дочки», перестала скрывать беременность. Кадры публикует Super.

Папарацци заметили в аэропорту 40-летнюю звезду с молодым мужем, 29-летним предпринимателем Евгением Рагулиным. При этом пара надела бейсболки с надписями Mom и Dad, намекая на их новый статус будущих родителей.

Известно, что супруги улетали в свадебное путешествие на Мальдивы. Молодожены зарегистрировались на рейс до Мале.

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4 июня сообщалось, что Карпович забеременела. В сети появились ее снимки с округлившимся животом.

Позже актриса Елизавета Арзамасова поздравила с беременностью Мирославу Карпович.

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