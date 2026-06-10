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11:07, 10 июня 2026Спорт

Бывший игрок сборной Англии охарактеризовал обстановку на ЧМ-2026 тремя словами

Бывший игрок сборной Англии Иан Райт назвал ЧМ-2026 «чемпионатом мира хаоса»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Action Images / Peter Cziborra / Reuters

Бывший игрок сборной Англии Иан Райт охарактеризовал обстановку на ЧМ-2026 тремя словами. Слова экс-футболиста приведены на видео, опубликованном на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Это чемпионат мира хаоса. Кто бы ни выиграл этот чемпионат мира, ему придется пройти через серьезный хаос, чтобы добиться этого. Мне жаль американских болельщиков, им должно быть стыдно от всего происходящего», — сказал Райт.

Также бывший форвард «Арсенала» и английской сборной назвал главные недостатки в организации ЧМ-2026. «Отказывают во въезде болельщикам, игрокам, официальным лицам, журналистам и судьям. Дорогие билеты, дорогое жилье, заоблачные цены на транспорт. Так ли ведут себя хозяева самого грандиозного турнира в мире? Это ли дух футбола?» — спросил Райт.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Ранее стало известно, что в США не пустили сомалийского арбитра Омара Артана, который должен был работать на матчах турнира. За несколько дней до этого в десяти минутах езды от базы сборной Англии в Канзас-Сити произошла стрельба, в ходе которой пострадали девять человек.

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