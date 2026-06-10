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07:30, 10 июня 2026Интернет и СМИ

Китаец жестоко отомстил заносчивому любителю татуировок с иероглифами

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: eldirector77 / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Gordorioaquinno рассказал, как его отец в молодости, путешествуя по Европе, жестко отомстил заносчивому французу. Сцена разыгралась в тату-салоне в Финляндии.

«Мой отец — наполовину китаец, а наполовину индонезиец. В каждой посещенной им стране он делал простую татуировку на память — что-нибудь вроде флага или небольшого символа. Будучи в Хельсинки, он зашел в салон, однако перед ним в очереди оказались двое французских туристов. Они были шумными, грубыми и явно создавали проблемы, перебивая людей и ведя себя так, будто им положено особое отношение», — объяснил парень.

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В какой-то момент один из скандалистов обернулся к отцу автора и спросил у него по-английски, владеет ли тот китайским языком. Получив утвердительный ответ, турист заявил, что всегда хотел сделать себе «татуировку с крутым иероглифом», после чего попросил нового знакомого написать на листке бумаги иероглиф, означающий «любовь».

«Вместо этого отец вычертил набор, которые означал кое-что другое — "тупая сука". Ха-ха. Папа до сих пор не знает, в курсе ли тот француз, какие символы он нанес на свое тело. Я, честно говоря, надеюсь, что он узнал. А мой отец до сих пор смеется, когда рассказывает эту историю, даже спустя столько лет», — заключил парень.

Ранее иностранец сделал татуировку на русском языке и нарвался на критику. На опубликованном им снимке можно увидеть фразу «Молчи и действуй» на внешней стороне предплечья.

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