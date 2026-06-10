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03:32, 10 июня 2026Мир

В США призвали перестать считать Россию врагом

Вольф: США называют Россию и Китай врагами, однако вызов им бросают другие страны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

США называют врагами Россию и Китай, однако вызов им бросают другие страны, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.

«Они не перекрывали Ормузский пролив. Китай, похоже, наоборот, старается убедить иранцев снова его открыть. А у России сейчас совсем другие заботы», — сказал он.

По его словам, роль Соединенных Штатов как мирового гегемона сегодня могут оспорить многие страны мира. «Мы получаем урок, (…) который заключается в том, что маленькие, бедные страны — гораздо меньше и несравнимо беднее нас — могут бросить нам вызов. Мы превратились в слонов, которые не могут быстро двигаться», — подчеркнул Вольф.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что в интересах США прекратить конфликт на Украине и перестать поставлять ей оружие. По его мнению, это способствует сдерживанию Китая.

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