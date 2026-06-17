Финал Кубка России по футболу в сезоне-2026/2027 пройдет 6 июня

Стала известна дата финала Кубка России по футболу в сезоне-2026/2027. Об этом сообщается в Telegram-канале турнира.

Финал Кубка страны в новом сезоне пройдет 6 июня 2027 года. Место проведения игры на данный момент неизвестно.

Также организаторы внесли изменения в формулу турнира. В частности, игры на вылет Пути РПЛ и Пути регионов теперь будут стартовать с 1/8 финала вместо 1/4. Обе сетки завершатся полуфинальными матчами вместо финальных, как это было в минувшем сезоне. В свою очередь, решающий поединок турнира снова будет называться финалом, а не Суперфиналом.

Действующим обладателем Кубка России является «Спартак». 24 мая 2026 года он обыграл в Суперфинале турнира «Краснодар». Основное время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти победа осталась за красно-белыми.