Мбаппе отреагировал на рекорд Месси по голам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на рекорд капитана аргентинской национальной команды Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира. Об этом сообщает TyC Sports в соцсети X.
По словам француза, аргентинец всегда забивал и будет продолжать это делать. «Если бы я смотрел за тем, что делает Месси, мне бы пришлось прикладывать еще больше усилий. Не зацикливаюсь на этом. Думаю только о том, чтобы помочь своей сборной», — отметил Мбаппе.
Месси забил 17-й и 18-й мячи на чемпионатах мира 22 июня в игре ЧМ-2026 с Австрией (2:0). Он превзошел достижение бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, который забил 16 голов на мундиалях.
Мбаппе на нынешнем мундиале отличился четыре раза. Он довел общее число голов на ЧМ до 16 и догнал Клозе.