Килиан Мбаппе взял руководство над очищающими поле от воды сотрудниками стадиона на ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе взял руководство над очищающими поле от воды сотрудниками стадиона во время матча его команды против Ирака на Чемпионате мира-2026 (ЧМ). Об этом сообщает Le Pairisen.

Футболист был недоволен тем, что воду не убирали с той половины поля, где должна атаковать Франция. «Для нас это было невыгодно, я хотел, чтобы они одинаково чистили обе половины поля. А если уж выбирать, то пусть лучше убирают ту, где мы атакуем», — заявил Мбаппе.

В итоге футболист ходил по полю за сотрудниками и давал им указания. Когда те прислушивались к французскому футболисту, он одобрительно качал головой.

Матч в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2026 прошел в ночь на вторник, 23 июня, в Филадельфии. Франция одержала победу со счетом 3:0, а матч приостанавливали после первого тайма из-за грозы и ливня.