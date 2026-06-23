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16:24, 23 июня 2026Мир

В МИД России заявили о категорически недопустимом действии США

Рябков: Несогласованное использование российских активов является грабежом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Несогласованное использование российских активов является грабежом, Москва будет отвечать на подобные посягательства. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломату задали вопрос, нет ли у Москвы опасений, что Вашингтон может использовать российские активы в своих целях, как в ситуации с Ираном. В частности, глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что размораживаемые активы Тегерана будут использованы для приобретения продовольствия у США.

«Любое использование российских активов на цели, несогласованные с Россией, — это прямой грабеж и радикальный пересмотр самих основ, на которых функционировала [международная финансовая система]. Поэтому это категорически неприемлемо и недопустимо, и мы будем соответствующим образом реагировать при подобных посягательствах. Я в данном случае адресую это и европейцам в том числе», — отметил он.

19 июня группа сенаторов Конгресса США внесла законопроект, который позволит тратить конфискованные российские активы на оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

23 апреля стало известно, что Европейский союз (ЕС) допускает использование замороженных российских активов для погашения кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.

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