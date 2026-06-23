В России взялись за порноиндустрию

В России готовят массовые проверки авторов интимного контента

В России правоохранители готовят массовые проверки в отношении моделей, снимающих порнографический контент. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, силовики начали активно анализировать страницы блогерш в поисках фото и видео интимного характера. Первой фигуранткой стала скандальная участница ток-шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина, вслед за ней задержали порномодель, 24-летнюю Анастасию Овсянникову, более известную в индустрии как Настя Холод. Девушки вместе снимали контент для взрослых.

Также задержан продюсер девушек Людвиг Кричкер — через него следствие может получить доступ к базе блогерш, публикующих порнографический контент.

Ранее сообщалось, что Овсянникову и Кричкера отправили под домашний арест.

