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Забота о себе
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15:30, 24 июня 2026Забота о себе

Названы минусы обезжиренных молочных продуктов

Врач Садовская: После обезжиренных молочных продуктов голод может вернуться через час
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alina Tanya / Shutterstock / Fotodom

Врач-нефролог Дарья Садовская рассказала, что обезжиренные молочные продукты уступают по полезным свойствам обычным. В своем Telegram-канале она назвала и другие минусы такой продукции.

По словам Садовской, чтобы обезжиренные продукты стали вкуснее, производители часто добавляют в них много сахара и ароматизаторов. Часто покупатели не учитывают это и считают, что продукты с нулевом процентом жирности абсолютно безопасны для фигуры.

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Врач также предупредила, что отсутствие жира также влияет на чувство сытости. «После обезжиренного сладкого йогурта голод может вернуться уже через час-полтора», — пояснила специалистка. Кроме того, по словам Садовской, молочный жир содержит более 400 различных жирных кислот и помогает усваивать полезные вещества из овощей.

Ранее диетолог Ана Лусон посоветовала людям старше 50 лет изменить привычный рацион питания. По ее мнению, в новой диете должно быть больше рыбы и овощей.

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