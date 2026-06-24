Названы минусы обезжиренных молочных продуктов

Врач Садовская: После обезжиренных молочных продуктов голод может вернуться через час

Врач-нефролог Дарья Садовская рассказала, что обезжиренные молочные продукты уступают по полезным свойствам обычным. В своем Telegram-канале она назвала и другие минусы такой продукции.

По словам Садовской, чтобы обезжиренные продукты стали вкуснее, производители часто добавляют в них много сахара и ароматизаторов. Часто покупатели не учитывают это и считают, что продукты с нулевом процентом жирности абсолютно безопасны для фигуры.

Врач также предупредила, что отсутствие жира также влияет на чувство сытости. «После обезжиренного сладкого йогурта голод может вернуться уже через час-полтора», — пояснила специалистка. Кроме того, по словам Садовской, молочный жир содержит более 400 различных жирных кислот и помогает усваивать полезные вещества из овощей.

Ранее диетолог Ана Лусон посоветовала людям старше 50 лет изменить привычный рацион питания. По ее мнению, в новой диете должно быть больше рыбы и овощей.