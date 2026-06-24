Памятник герою Второй мировой войны раздавил трехлетнего мальчика

В США памятник герою войны капитану Руксу раздавил трехлетнего мальчика

В США памятник герою Второй мировой войны рухнул на мальчика и раздавил его. Об этом сообщает New York Post.

1 апреля трехлетний Калеб Ортега из города Уолла-Уолла, штат Вашингтон, гулял в парке Рукса вместе с отцом и сестрой. Мальчик играл около монумента в честь капитана Альберта Гарольда Рукса. Один из камней монумента опрокинулся на Калеба и нанес ему тяжелые травмы. Мальчика довезли до больницы, но спасти не смогли.

22 июня стало известно, что его семья подала иск против восьми организаций, имеющих отношение к памятнику. В иске, в частности, утверждается, что упавший на Калеба камень был практически не закреплен. Как пишет New York Post, монумент отреставрировали в 2019 году. Кроме того, после получения травмы ребенка привезли в больницу, где его мать работала медсестрой, что нанесло ей психологическую травму.

Ставшие ответчиками иска организации отказались комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Бразилии 11-летнего мальчика раздавило стойкой ворот после футбольного матча отца. Плохо закрепленные ворота ударили ребенка по голове.