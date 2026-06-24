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18:22, 24 июня 2026Спорт

Подсчитано количество голов Роналду в ворота сборных бывших республик СССР

Роналду забил 33 из 145 голов за Португалию в ворота сборных бывших республик СССР
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Charlotte Wilson / Getty Images

Нападающий Криштиану Роналду забил 33 из 145 голов за сборную Португалии в матчах против команд, представлявших бывшие республики СССР. Об этом сообщает Sports.

Чаще всего от футболиста пропускали сборные Армении и Литвы — по 7 голов, команда Латвии — 5, Эстонии — 4, России — 3, Азербайджана и Казахстана — по 2. Украине Роналду забил один раз.

24 июня Роналду пополнил список, забив два мяча в ворота сборной Узбекистана в рамках чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу португальцев.

Роналду стал первым в истории футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира. Также он забил десятый матч на чемпионатах мира и побил достижение Эйсебио, который ранее с девятью голами являлся лучшим бомбардиром португальской команды на чемпионатах мира.

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