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09:09, 24 июня 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали четыре сигнализирующих о деменции «красных флага»

Врач Шаповаленко назвала изменения почерка красным флагом, сигнализирующем о деменции
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Robert Kneschke / Shutterstock / Fotodom

Врач, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко и врач-терапевт Елена Коршун назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» четыре главных «красных флага», которые могут сигнализировать о деменции. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Первым симптомом, по которому можно заподозрить деменцию, Шаповаленко назвала пространственную дезориентацию. В этом случае человек может, например, забыть дорогу до ближайшего магазина, куда он постоянно ходил. На более поздних стадиях он перестанет ориентироваться в собственной квартире.

Коршун добавила, что о деменции могут говорить и проблемы человека с письмом: человек с этим заболеванием пропускает буквы в словах или не дописывает их окончания. «Следом за этим — еще один тревожный симптом. Когда мы говорим, мы забываем предложения и слова. Например, когда мы говорим о каких-то овощах, то забываем самый знакомый нам», — описала Шаповаленко третий «красный флаг».

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Наконец, при деменции может возникать регресс бытовых навыков. Люди с этим заболеванием забывают выполнять простые домашние дела и ухаживать за собой, например, мыться или чистить зубы. Коршун добавила, что даже простой процесс, который человек долгое время выполнял автоматически, при деменции начинает вызывать у него сложности.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал эффективный способ предотвратить деменцию. Он призвал включать в рацион жирные молочные продукты.

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