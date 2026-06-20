«Тело движется, но внутри ничего нет. Я умерла давным-давно». Как живут люди с синдромом ходячего трупа и можно ли им помочь?

Врач Датешидзе: Люди с синдромом Котара чувствуют себя мертвыми, их сложно переубедить

Пока большинство людей испытывает страх перед смертью, некоторые сами идут к ней в объятия. Причина тому — редкая патология, из-за которой сначала у них в сознании стирается грань между миром живых и миром мертвых, а потом они начинают считать себя трупами со сгнившими внутренними органами. Это редкое заболевание, которое, несмотря на многовековую историю, до сих пор ставит в тупик врачей. Почему у некоторых людей появляется стойкая убежденность в том, что они уже умерли, и можно ли им вернуть разум, разбиралась «Лента.ру».

«Мое тело движется, но внутри ничего нет. Я умерла давным-давно»

28-летнюю женщину, имя которой не называется, с пятнами крови на одежде в отделение неотложной помощи доставила мать, поскольку на протяжении трех недель слышала от нее странные высказывания. В ходе психиатрического обследования пациентка заявила врачам, что ее внутренние органы разложились, головной мозг перестал функционировать, а внутри черепной коробки слышится только эхо пустоты. «Мое тело движется, но внутри ничего нет. Я умерла давным-давно. Я не дышу и не истекаю кровью, как живые», — утверждала она.

По словам матери, дочь совершала преднамеренные акты самоповреждения, после чего ритуальным образом употребляла собственную кровь. Она даже делала ее запасы в небольших стеклянных контейнерах. Пациентка объяснила медикам, что для нее такое странное поведение — единственный способ почувствовать себя материальной и поддерживать хоть какое-то подобие присутствия в этом мире.

Фото: Tinnakorn jorruang / Shutterstock / Fotodom

Выписанные врачами лекарства женщина сначала отказалась принимать, аргументировав это тем, что они не нужны умершему человеку, но впоследствии все же согласилась. Ее состояние улучшилось только частично. Некоторые ее странные убеждения сохранились и после медикаментозной терапии, но для выписки с последующим амбулаторным наблюдением такого прогресса было достаточно.

Похожий случай врачи наблюдали у 82-летней женщины, которая поступила в психиатрическое отделение в предсмертном состоянии. Она не ела и лишь иногда пила, потому что была убеждена в том, что у нее нет внутренних органов. За несколько месяцев пожилая женщина похудела на 20 килограммов, в результате индекс массы ее тела стал существенно ниже нормы. Пациентка также страдала хроническими запорами и постоянно твердила, что из-за этого гниет изнутри.

От рта до ануса все в кале. Я умерла внутри пациентка психиатрического отделения

Чтобы заставить ее принимать лекарства, были выбраны формы для рассасывания. В конечном итоге врачам удалось добиться ремиссии.

Что такое синдром Котара?

Эти две истории объединяет одно: у обеих женщин был диагностирован синдром Котара, или так называемый синдром ходячего трупа, — редкое заболевание, о котором до сих пор мало что известно, хотя первые симптомы были описаны еще в 1880 году. Тогда французский невролог Жюль Котар на лекции в Медико-психологическом обществе рассказал о случае 43-летней пациентки, которую назвал «мадемуазель X». Она считала, что у нее нет головного мозга, нервов, грудной клетки и внутренностей, а есть только кожа и кости, поэтому ей не нужна еда.

Женщина утверждала, что будет жить вечно, так как на ней проклятие, из-за которого она не может умереть естественной смертью. «Мадемуазель X» просила сжечь ее заживо и неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством. Все закончилось тем, что она умерла от истощения.

Сегодня медики выделяют три стадии этого заболевания.

Стадия зарождения: появляются ипохондрия и сенестопатия, то есть необычные и трудноописуемые телесные ощущения.

Стадия расцвета: начинается развитие бредовых идей.

Хроническая стадия: возникает затяжное изменение настроения и происходит систематизация бреда.

Патология зачастую приводит к изоляции человека от окружающих, пренебрежению личной гигиеной и физическим здоровьем.

В разговоре с «Лентой.ру» психотерапевт Аглая Датешидзе, преподавательница психологии в институте «Маяк», отметила, что к пациентам с этой редкой патологией нужен очень деликатный подход.

Никакие логические аргументы не смогут повлиять на человека с синдромом Котара, поскольку у него уже сформирована бредовая структура — альтернативная реальность с собственной непротиворечивой логикой

«Врач говорит: "Посмотрите, у вас теплая кожа, прощупывается пульс, вы дышите". Пациент с синдромом Котара не опровергает эти факты, а интерпретирует их в пользу своего бреда: "Пульс? Это черви шевелятся в мертвых венах. Дыхание? Это механические спазмы разлагающегося трупа. Теплая кожа? Это иллюзия или гнилостное брожение". Таким образом любой нейтральный стимул встраивается в бредовую систему и только укрепляет ее», — пояснила она.

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Более того, попытки достучаться до человека зачастую вызывают у него тревогу, раздражение и даже агрессию, поскольку воспринимаются как насмешка, добавила специалистка. Пациент может подумать, что его просто не слышат, хотя он рассказывает о реальных, с его точки зрения, страданиях.

Что к настоящему времени известно об этой необычной болезни?

Синдром Котара остается плохо изученным, поскольку чрезвычайно редок. Нельзя привести точную общую статистику по этому заболеванию. Однако были исследования по странам, которые показали, что оно составляет десятые доли процента от общего количества людей с ментальными проблемами. Патология чаще встречается у женщин и в старших возрастных группах, редко — у подростков. Синдром Котара не очень корректно называть заболеванием, поскольку он отсутствует в Международной классификации болезней. Скорее это симптомокомплекс, который возникает на фоне других состояний.

Врачи выделили три типа синдрома Котара.

Психотическая депрессия, которая проявляется меланхолией с небольшим количеством бредовых идей.

Первый тип по Котару, который имеет выраженный бредовый компонент без расстройств настроения.

Второй тип по Котару, который объединяет симптомы предыдущих двух вариантов.

Возникновение синдрома Котара наблюдают при различных заболеваниях. Так, в литературе описан случай его появления у семилетнего ребенка с эпилепсией, хотя, как было сказано выше, он не характерен для этого возраста. Похожие симптомы возникают при опухолях головного мозга. Их выявляли также у пациентов с шизофренией. Синдром Котара может развиться как побочный эффект при приеме некоторых лекарств (в исследованиях обычно упоминаются противовирусные средства, такие как ацикловир и валацикловир).

Кроме того, патология может возникнуть на фоне депрессии, в том числе послеродовой и послеоперационной, а также биполярного аффективного расстройства, деменции, мигрени, рассеянного склероза, болезни Паркинсона, голодания, брюшного тифа и черепно-мозговой травмы.

Как лечится синдром Котара?

Терапия синдрома Котара сопряжена с определенными трудностями, учитывая его разнообразную этиологию и широкий диапазон выраженности симптомов. Сложный клинический профиль, высокая вероятность самоповреждений и самоубийств требуют эффективных стратегий лечения. Начальный этап обычно включает современные антипсихотические препараты, которые назначаются отдельно или в сочетании со стабилизаторами настроения и антидепрессантами.

Фото: A. Martin Uw Photography / Getty Images

В исследованиях упоминается, что иногда для лечения синдрома Котара используется электросудорожная терапия (ЭСТ), особенно в тех случаях, когда прием таблеток не дает результата.

21,6 % составляет эффективность ЭСТ при синдроме Котара в случаях, не поддающихся стандартному лечению

Отдельные симптомы синдрома Котара, в том числе тревожные и депрессивные, могут пройти благодаря когнитивно-поведенческой терапии.

Датешидзе рассказала, что процесс выздоровления происходит постепенно. Сначала уходят страх и отчаяние, но пациент все еще может повторять, что мертв, хотя и с меньшей уверенностью. Потом частично возвращается критическое восприятие действительности. Например, если раньше больной был уверен, что у него нет желудка, то после начала терапии вдруг обнаруживает наличие органа, который, впрочем, как считает пациент, все еще не функционирует. Затем человек соглашается поесть, начинает ходить в туалет, разрешает врачу измерить артериальное давление. Прозрение обычно происходит лишь через несколько недель, подчеркнула психотерапевт.

«Но это прозрение редко бывает единой вспышкой, — объяснила врач. — Это накопление маленьких озарений: "Сегодня я впервые заметил, что моя рука пахнет не трупным запахом, а мылом. И я не испугался". Или: "Я чихнул, и мое тело отреагировало как живое. Я подумал: может, я все-таки не разлагаюсь?"»