Россиянам назвали эффективный способ снизить риск деменции

Врач Агапкин заявил, что жирные молочные продукты снижают риск деменции

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-диетолог Марина Макиша назвали группу продуктов, регулярное употребление которых защитит от деменции. Эффективный способ снизить риск слабоумия в пожилом возрасте они раскрыли в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что сохранить здоровье мозга до глубокой старости помогут жирные молочные продукты. К ним специалист, в частности, отнес творог, сметану, йогурт и сыр. «Йогурт по жирности бывает от 6 до 10 процентов, его жирность будет для нас полезна. Сыры до 20-30 процентов жирности тоже нам прекрасно подходят. Сметана [должна быть] от 15 до 25 процентов жирности, творог — в среднем 5-9 процентов», — уточнила Макиша.

Диетолог добавила, что для профилактики деменции также необходимо включить в рацион шпинат, брокколи и другую зелень. По ее словам, в этих продуктах содержится витамин K, который поддерживает кровоснабжение головного мозга.

