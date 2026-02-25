Россиянам назвали облегчающий головную боль продукт

Диетолог Макиша заявила, что хрен облегчает головную боль

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-диетолог Марина Макиша заявили, что хрен может помочь при головной боли. Полезные свойства продукта они назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин рассказал, что острые вещества, входящие в состав хрена, обладают обезболивающим эффектом. С ним согласилась Макиша. Она добавила, что продукт может облегчить головную боль.

Кроме того, по словам диетолога, хрен называют натуральным антибиотиком. Макиша объяснила, что этот продукт не дает патогенным бактериям распространяться по организму и таким образом защищает его от инфекций.

Ранее Агапкин в программе «О самом главном» призвал россиян не терпеть головную боль. Специалист предупредил, что эта привычка может привести к серьезным проблемам с мозгом.