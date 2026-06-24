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00:00, 24 июня 2026Спорт

Трамп поглумился над трансгендерами в женском спорте

Трамп: Мужчинам нельзя участвовать в женских соревнованиях из-за физического превосходства
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу участия трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в женских спортивных состязаниях. Он объяснил запрет для участия мужчин в соревнованиях их биологическим превосходством над представительницами прекрасной половины человечества, пишет РИА Новости.

Выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, Трамп отметил, что вопиющей выглядит ситуация, когда женщины оказываются вынуждены соперничать наравне с мужчинами. Американский лидер изобразил поднятие штанги, когда спортсменка не смогла взять вес и бросила снаряд.

«Пришел мужчина, который совершил переход. Это такой термин. Он был внизу списка мужчин тяжелоатлетов, но теперь он женщина-тяжелоатлет. Он посмотрел на вес, думаю, там было 210 фунтов (примерно 95 килограммов — прим. «Ленты.ру»). Это много для женщины, но не для мужчины, который может это одной рукой сделать», — сказал Трамп.

Политик от лица спортсмена-мужчины изобразил поднятие воображаемой штанги, пояснив, что так атлет подтверждал свои возможности. «И он выиграл медаль, все сказали, как чудесно. Мы что, сумасшедшие? Мужчины не должны участвовать в женском спорте», — констатировал в очередной раз глава Белого дома.

В прошлом году президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам соревноваться в женском спорте. Прежде чем документ вступил в силу, его текст прошел одобрение в палате представителей Конгресса США.

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