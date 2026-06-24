В ГАИ опровергли слухи об усилении ответственности за тонировку и телефон за рулем

ГАИ опровергла данные об усилении ответственности за тонировку с 1 июля

В соцсетях и СМИ распространилась недостоверная информация о том, что с 1 июля 2026 года усиливается ответственность за нарушения законодательства в области безопасности дорожного движения в отношении автомобилистов, в том числе в части использования телефона за рулем, тонировки авто, выезда на встречную полосу и парковки.

Госавтоинспекция опровергла эти слухи. В ГАИ сообщили, что информация не соответствует действительности, и попросили журналистов и блогеров проверять данные, полученные из неофициальных источников. «Напоминаем, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Информация о внесении изменений размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации», — говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции России.

Любые изменения штрафов или санкций регулируются исключительно федеральными законами. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов и на официальном интернет-портале правовой информации нет подобных документов.

Штраф за использование телефона в руках за рулем давно составляет 1500 рублей, согласно статье 12.36.1 КоАП (действует с 1 сентября 2013 года). Штраф за неправильную тонировку по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ — 500 рублей (Изменения начали действовать с 9 января 2026 года).

За выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления можно лишиться 7500 рублей или прав на 4-6 месяцев. Это также прописано в статье 12.15 КоАП РФ.

Штрафы за неоплаченную парковку в России регулируются не федеральным, а региональными законами. Поэтому сумма наказания зависит от города. Например, в Москве он составляет 5 000 рублей (50 000 рублей для юридических лиц).

Кроме того, в фейковых новостях говорится о резервировании «красивых» автомобильных номеров через портал «Госуслуг», однако данную меру планируют ввести лишь с 1 июля 2027 года. К этому времени должны будут еще подготовить подзаконные акты и доработать информационные системы МВД.

Портал Avtospravochnaya.com обратил внимание на то, что сообщения об ужесточении наказания для водителей регулярно появляются в СМИ в конце каждого месяца, однако не находят подтверждения. «Издания ведут себя недобросовестно, выдавая заведомо ложную информацию в качестве горячей сенсации, для быстрого и легкого набора просмотров», — отметили авторы.

Так, например, в преддверии летнего сезона в группах во «ВКонтакте» и каналах в Telegram распространилась ложная информация, что ГИБДД с июня начнет проверять наличие аварийного знака у россиян и штрафовать на 500 и 1000 рублей за его отсутствие. Тогда же в соцсетях появились фейки о том, что с 1 июня в России планируется ужесточить проверки состояния здоровья автомобилистов пенсионного возраста.

Об ужесточении наказания для автомобилистов написали многие российские СМИ. В их числе: Сиб.фм, «Подмосковье Сегодня», «Кубанские новости», «АиФ».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».