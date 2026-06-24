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17:01, 24 июня 2026Экономика

Золото резко подешевело

Мировые цены на золото упали ниже $4000 впервые с ноября 2025 года
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Мировые цены на золото достигли 24 июня минимальных с ноября 2025 года отметок, опустившись ниже 4 тысяч долларов за тройскую унцию. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает Reuters.

Под давлением доллара, поднявшегося в среду до 13-месячного максимума, золото резко дешевеет, опускаясь ниже 3985 долларов.

Котировки американской валюты, с которой стоимость золота зачастую находится в обратной зависимости, выступают неблагоприятным фактором для драгметалла так же, как и текущий «вялый инвестиционный спрос», отмечает Джованни Стауново из швейцарского финхолдинга UBS.

Одновременно с удешевлением золота на сопоставимые 3,5-5,5 процента падают цены также на палладий, платину и серебро.

В прошлом году золото на фоне мировой геополитической и торговой турбулентности подорожало на 70 процентов, а в 2023-2025 годах — на 171 процент. При этом цены на него меняются скачками. После 4400 долларов за унцию они опускались в октябре ниже 3900, чтобы в январе взлететь выше отметки в 5600, а затем спустя два месяца снова упасть до 4100 долларов на унцию.

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