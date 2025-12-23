Золото назвали инструментом суверенной финансовой защиты

«Ъ»: За три года золото подорожало на 171 %

В условиях всеобщей нестабильности золото стало для последовательно скупающих его центробанков инструментом суверенной финансовой защиты, что особенно важно на фоне внешнеторговых тарифов и потенциальных санкций, полагает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева, которую цитирует «Коммерсантъ» («Ъ»).

Комментарии экспертов журналисты приводят в свете нового витка роста цен на золото и прочие драгметаллы. В условиях наращивания дефицитов, а также фискальных и долговых рисков «золото все чаще воспринимается инвесторами как элемент долгосрочного сохранения капитала», отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко.

За год золото подорожало на 70 процентов, а за три года — на 171 процент. Серебро, как следует из приведенных в материале данных, выросло в цене за 36 месяцев на 210 процентов, то есть более чем втрое. Отмечается, что эффект усиливает структурный дефицит драгметаллов. Так, согласно информации Silver Institute, в серебре спрос в последние годы превышает предложение на 12-20 процентов.

Ранее стало известно, что золото дорожает на фоне ожиданий рынка по поводу дальнейшего снижения ставки ФРС США, которое станет благоприятным фактором для драгметаллов, не приносящих процентного дохода.