Центробанк одной страны второй год подряд купил больше всех золота

WGC: Ведущим покупателем золота в 2025 году, как и в 2024-м, стал Нацбанк Польши

Мировые центробанки в сентябре 2025 года купили около 39 тонн золота, а всего с начала года объем закупок достиг 200 тонн, что на семь процентов меньше в условиях значительного подорожания драгметалла. Об этом со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) сообщает РИА Новости.

Больше всех золота в первом осеннем месяце купил бразильский регулятор, который впервые в 2025-м пополнил запасы, и сразу приобрел 15 тонн. Среди других заметных стран-покупателей золота в нацрезервы названы Польша (8 тонн) и Гватемала (6 тонн). Единственной страной, продававшей в сентябре золото, оказался Узбекистан, центробанк которого продал 4 тонны.

Купившей больше всего золота в целом страной второй год подряд остается уже упоминавшаяся Польша. Ее Нацбанк приобрел за девять месяцев 67 тонн металла. В 2024 году Варшава увеличила свои резервы еще на 90 тонн золота.

Ранее стало известно, что международные резервы России сократились за неделю с 18 по 25 октября на 11,2 миллиарда долларов после длительного периода рекордного роста. Синхронно с падением цен на золото, которое активно дорожало в первой половине осени, стоимость резервов РФ сократилась до 731,2 миллиарда долларов.