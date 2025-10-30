Международные резервы России сократились на $11,2 млрд

Международные резервы России сократились за неделю на 11,2 миллиарда долларов после длительного периода рекордного роста. Об этом свидетельствуют опубликованные Центробанком данные.

В середине сентября показатель впервые преодолел отметку в 700 миллиардов долларов, а к 18 октября синхронно с бившим рекорды золотом достиг исторического максимума в 742,4 миллиарда. В начале третьей декады октября золото начало дешеветь, причем падение его стоимости оказалось в моменте весьма ощутимым. В итоге к 25 октября на 1,5 процента, до 731,2 миллиарда долларов, сократились и российские резервы.

Как традиционно отметили в ЦБ, их стоимость скорректировалась в основном из-за отрицательной переоценки.

Международные, или золотовалютные, резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в Международном валютном фонде и специальных правах заимствования.