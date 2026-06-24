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15:21, 24 июня 2026Экономика

Мировые цены на серебро обрушились

Биржевая стоимость серебра упала до минимума с 9 декабря
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В ходе торгов в среду, 24 июня, биржевая стоимость серебра упала ниже 60 долларов за тройскую унцию впервые с 9 декабря прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На минимуме котировки одного из ключевых драгоценных металлов достигали 59,34 доллара. Ближе к 15:15 по московскому времени стоимость серебра превысила 59,5 доллара. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 4,12 процента, или 2,56 доллара.

Аналитики объясняют продолжающееся удешевление серебра рядом факторов. К числу основных причин они, в частности, отнесли усиливающиеся опасения участников рынка по поводу рисков ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

При высоких ставках, пояснили они, серебро и золото начинают терять в привлекательности, так как подобного рода активы не приносят процентного дохода. При таком раскладе «тихой гаванью» для инвесторов становится укрепляющийся доллар. Кроме того, на котировки драгметаллов оказывает давление общая экономическая неопределенность в мире, что в итоге приводит к снижению спроса на золото и серебро.

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