Мировые цены на серебро обрушились

Биржевая стоимость серебра упала до минимума с 9 декабря

В ходе торгов в среду, 24 июня, биржевая стоимость серебра упала ниже 60 долларов за тройскую унцию впервые с 9 декабря прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На минимуме котировки одного из ключевых драгоценных металлов достигали 59,34 доллара. Ближе к 15:15 по московскому времени стоимость серебра превысила 59,5 доллара. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 4,12 процента, или 2,56 доллара.

Аналитики объясняют продолжающееся удешевление серебра рядом факторов. К числу основных причин они, в частности, отнесли усиливающиеся опасения участников рынка по поводу рисков ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

При высоких ставках, пояснили они, серебро и золото начинают терять в привлекательности, так как подобного рода активы не приносят процентного дохода. При таком раскладе «тихой гаванью» для инвесторов становится укрепляющийся доллар. Кроме того, на котировки драгметаллов оказывает давление общая экономическая неопределенность в мире, что в итоге приводит к снижению спроса на золото и серебро.