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11:54, 25 июня 2026Экономика

Продажу активов «Газпром нефти» назвали сложной

Дюков: Продажа «Газпром нефтью» акций сербской NIS сложная и требует времени
Вячеслав Агапов

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Продажа «Газпром нефтью» акций сербской NIS требует времени. Сложной продажу активов назвал глава компании Александр Дюков, его слова приводит «Интерфакс».

В ходе годового собрания акционеров Дюков заявил, что «Газпром нефть» продолжает переговоры о продаже сербской «дочки».

«В настоящий момент ведем переговоры о продаже акций, это сложная сделка, она требует времени, чтобы прийти к договоренности. Процесс продолжается», — пояснил он.

В конце мая президент Сербии Александр Вучич признал, что переговоры о продаже принадлежащего структурам «Газпрома» контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL продвигаются тяжело. Он выразил надежду, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США войдет в положение Белграда и не станет применять санкции против NIS.

Ограничения в отношении компании, введенные еще при бывшем президенте США Джо Байдене, связаны с ее российскими владельцами. Минфин неоднократно продлевал лицензию на оперативную деятельность предприятия, давая время на переговоры о продаже. Власти Сербии много раз пытались договориться с Москвой о выкупе 56,15 процента акций NIS, но безуспешно. В январе стало известно, что «Газпром» согласился продать свой пакет MOL. После завершения сделки Белград хочет выкупить у MOL пять процентов акций NIS, доведя свою долю до 34,8 процента, чтобы иметь большее влияние на предприятие.

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