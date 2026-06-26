Задержанный ФСБ юный лидер террористов из Дагестана попал на видео

ФСБ показала видео задержания в Дагестане юного администратора сети террористов

Задержание 17-летнего подростка, администрировавшего международное террористическое сообщество, попало на видео. Запись публикует РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

На кадрах видно, как к подростку подбегают правоохранители и валят на землю, после чего надевают на него наручники.

О задержании молодого человека в Дагестане стало известно ранее 26 июня. По данным силовиков, он администрировал крупнейшую международную сеть приверженцев терроризма, которая насчитывала 200 тысяч подписчиков и более 5000 активных участников. Их вербовали для нападений на школы, терактов и минирования объектов социальной инфраструктуры. Сообщество действовало в России и за пределами страны.

Ранее задержанный подросток раскрыл свой мотив.