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11:02, 26 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Макрона о нежелании США быть нейтральными по Украине

Депутат Чепа усомнился в словах Макрона о нежелании США быть нейтральными по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о нежелании США быть нейтральным посредником в вопросе Украине не стоит воспринимать как факт, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Макрон заявил, что США больше не хотят выступать в качестве нейтрального посредника в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, Вашингтон впервые принял документ, в котором говорится о поддержке территориальной целостности Украины, военной и энергетической помощи Киеву и антироссийских санкциях.

«Это позиция Макрона. Я бы не воспринимал это как факт. Мы понимаем, что путем давления Запада позиция [президента США Дональда] Трампа в какой-то мере изменилась по решениям, достигнутым в Анкоридже, и, наверное, это потребует определенных переговоров, и, я надеюсь, что какой-то контакт у Трампа будет с [российским лидером Владимиром] Путиным и будет более ясна ситуация», — прокомментировал депутат.

Трамп недавно делал заявление о том, что США завершают переговорный процесс по Ирану и у них будет больше времени для подключения к решению украинского вопроса, напомнил парламентарий.

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По его словам, сегодня во многом и украинский президент Владимир Зеленский, и его западные покровители выдают желаемое за действительное.

«Пытаясь навязать свою позицию по прекращению огня, по наращиванию поставок вооружений, они пытаются делать определенный какой-то запас в том числе и дронов, чтобы делать свои террористические акты путем больших стай, что называется, или нескольких стай сразу же, чтобы добиться более ощутимых результатов и произвести определенные передислокации, потому что положение Украины на линии соприкосновения тяжелое и возможности сопротивления у Украины значительно слабее», — высказался политик.

До этого госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что если бы во время встречи российского и американского лидеров на Аляске было достигнуто соглашение, то конфликт на Украине уже завершился бы. Однако, по его словам, договоренностей не было достигнуто.

В середине июня Трамп заявлял, что после окончания конфликта с Ираном США сфокусируются на вопросе украинского конфликта.

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