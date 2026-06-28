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15:46, 28 июня 2026Спорт

Тренер Аргентины одним словом оценил рекорды Месси

Тренер Аргентины Скалони заявил, что удивлен рекордам футболиста Лионеля Месси
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Лионель Скалони

Лионель Скалони . Фото: Maria Lysaker / Reuters

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил рекорды нападающего команды Лионеля Месси. Его слова приводит Reuters.

Специалист заявил, что у него уже нет слов, чтобы оценить достижения Месси на чемпионатах мира. Единственное слово, которое пришло ему на ум — «удивлен».

Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира 2026 года. На счету футболиста шесть голов в трех матчах. Кроме того, он стал первым футболистом истории, отличившимся в семи матчах мировых первенств подряд.

Месси — рекордсмен по количеству голов на чемпионатах мира. На его счету теперь 19 голов на чемпионатах мира. Он побил рекорд немца Мирослава Клозе, в активе которого 16 голов.

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