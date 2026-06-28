Тренер Аргентины одним словом оценил рекорды Месси

Тренер Аргентины Скалони заявил, что удивлен рекордам футболиста Лионеля Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил рекорды нападающего команды Лионеля Месси. Его слова приводит Reuters.

Специалист заявил, что у него уже нет слов, чтобы оценить достижения Месси на чемпионатах мира. Единственное слово, которое пришло ему на ум — «удивлен».

Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира 2026 года. На счету футболиста шесть голов в трех матчах. Кроме того, он стал первым футболистом истории, отличившимся в семи матчах мировых первенств подряд.

Месси — рекордсмен по количеству голов на чемпионатах мира. На его счету теперь 19 голов на чемпионатах мира. Он побил рекорд немца Мирослава Клозе, в активе которого 16 голов.